Rusya: Mladic'in müebbet hapis cezasının onanması, Yugoslavya'ya yönelik siyasi yaklaşımın devamı

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gennadiy Kuzmin, eski Sırp komutan Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasının onanmasının eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi tarafından benimsenen siyasi yaklaşımın bir devamı olduğunu kaydetti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gennadiy Kuzmin, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın (IRMCT), soykırım suçlamasıyla yargılanan eski Sırp komutan Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onama yönündeki kararını değerlendirdi.

Kuzmin, konuya ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Ratko Mladic hakkında kamuoyuna açıklanan karar, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICTY) benimsediği siyasi yaklaşımın devamı niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Kararın, IRMCT'nin itibarı üzerinde gözle görülür bir leke haline geldiğini belirten Kuzmin, Moskova'nın, Mladic'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığını belirlemek için tam ve bağımsız bir tıbbi muayene konusunda ısrarcı olduğunu da sözlerine ekledi.

Kuzmin, "Çok yakında taraflı ve maliyeti yüksek Lahey adalet mekanizmasının Balkan savaşına katılanların hayatlarını düzenli bir şekilde çaldığını gördüğümüz bir 30 yıla şahit olacağız" dedi.

Hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, mayıs 2012'de başlamıştı.

ICTY'nin 2017'de hakkında verdiği ömür boyu hapis cezası kararına temmuz 2017'de itiraz eden Mladic, 'adil yargılanmadığını' ve 'hakimlerin, hakkında hüküm verirken maddi ve hukuki hata yaptığını' öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanma talep etmişti.

Mladic'in itirazına ilişkin temyiz duruşmaları 25 ve 26 Ağustos 2020'de görülürken sağlık sorunları gerekçesiyle yaptığı erteleme talebi reddedilen 78 yaşındaki Mladic, duruşmaya bizzat katılarak savunmasını yapmıştı.