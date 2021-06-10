Ryabkov: İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için çözüm bekleyen çok az konu var

İran'daki seçim süreci de dahil Tahran'ın nükleer programıyla ilgili anlaşmaya geri dönmek konusunda aşılması imkansız zorluklar olamayacağını belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, anlaşmayı yeniden uygulamaya koyma sürecini uzatmanın anlamsız olduğunu söyledi.

'Primakov Okumaları' adlı etkinlikte konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) akıbetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Viyana'da müzakerelerde bir dinamik oluştuğunu ve önümüzdeki günlerde nihai belge üzerinde çalışmaların yeniden başlayabileceğini anlatan Ryabkov, "Şu anda bu yolda, aşılamayacak zorluklar, özellikle de İran'daki seçim süreciyle ilgili zorluklar görmüyorum. Rus heyeti, nihai sonucun elde edilmesi için elinden geleni yapıyor. Süreci uzatmak bir neden yok, zira çözüm bekleyen konular olsa da, onların fazla olduğu söylenemez" dedi.

KOEP, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD’nin 2018’de İran’ın nükleer programıyla ilgili KOEP'ten çekilmesinin ardından Tahran, 2019’da uranyum zenginleştirme ve araştırma çalışmaları ile ilgili taahhütlerini aşamalı olarak geri çekme kararı almıştı. İran, geçen yılın Ocak ayında bu süreci tamamladığını açıklamıştı.

P5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015'te yapılan nükleer anlaşma, Tahran yönetimine uranyumu en fazla yüzde 3.67 zenginleştirebilme izni veriyordu. ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4.5 oranında tutuyordu. İran, ocak ayında uranyumu yüzde 20 zenginleştirme çalışmalarına başladığını duyurmuştu.

KOEP Ortak Komisyonu üyeleri, nisan başında Viyana'da bir araya gelerek anlaşmaya geri dönülmesi için müzakerelere başlamıştı.