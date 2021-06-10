Rusya, Kuzey Makedonya’nın bir diplomatik personelini 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bir Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etmiş olmasına karşılık olarak Kuzey Makedonya’nın bir diplomatik personelini sınırdışı edeceklerini belirtti.

Rusya Dışişleri’nin açıklamasında, “Kuzey Makedonya’nın Rusya Federasyonu’ndaki maslahatgüzarı 10 Haziran’da Rusya Dışişleri’ne çağrılmış, kendisine, Kuzey Makedonya’nın Moskova’daki büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatik personelin persona non grata (istenmeyen kişi) ilan edildiğine ilişkin nota verilmiştir” denildi.

Açıklama şöyle devam etti: “Söz konusu kararımız, Kuzey Makedonya tarafının, bu yılın mayıs ayında Üsküp’teki Rusya Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatın hiçbir gerekçe olmaksızın 'persona non grata' ilan edilmesine karar vermesine karşılık olarak alınmıştır.”