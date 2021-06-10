Rusya'dan, yasaklı içerikleri silmeyen Telegram ve Facebook'a 27 milyon ruble para cezası

Moskova'da Tagansk Sulh Mahkemesi, Telegram ve Facebook'un idari ihlalde bulunduğuna hükmederek yasaklı içerikleri silmeyen iki şirkete toplamda 27 milyon ruble (3 milyon 200 bin TL) para cezası kesti.

Facebook'la ilgili dört protokolü karara bağlayan mahkeme, sosyal medya şirketini 17 milyon ruble ceza ödemeye mahkum etti.

Telegram hakkındaki dört protokolü de görüşen mahkeme, Rus sosyal ağına 10 milyon ceza kesti.

Facebook ve Twitter'ın ceza almasına yol açan içeriklerin neler olduğu belirtilmezken son dönemde sosyal medya şirketleri, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'a destek mitinglerine reşit olmayan kişilerin ve çocukların çağrıldığı içerikler nedeniyle cezaya çarptırılmıştı.

Mayıs sonunda mahkeme önceki gün aynı gerekçelerle Twitter'a 9 dava kapsamında toplam 27.9 milyon ruble, Google'a 6 milyon ruble, Facebook'a ise 26 milyon ruble para cezası vermişti. Telegram ise 5 milyon ruble tutarında ceza almıştı.