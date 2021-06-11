Rusya’nın stratejik nükleer denizaltısı ‘Borey’ ilk kez ‘Army-2021’de sergilenecek

Pasifik Filosu’nun basın servisinden yapılan açıklamada, Borey tipi stratejik nükleer denizaltısının Kamçatka’da düzenlenecek ‘Army-2021’ Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu’nda gösterilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Forum tarihinde ilk kez, Avacha Körfezi’inde sergilenecek olan Borey projesinin stratejik nükleer denizaltısı, statik tanıtım sırasında ziyaretçilerin dikkatine sunulacak” denildi.

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Kızıl Bayrak Birliklerinin sorumluluk alanında düzenlenecek olan ‘Army-2021’ Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu’nun bugüne kadar kendi alanındaki en kapsamlı etkinlik olması bekleniyor. 22-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek silah ve askeri teçhizat sergilerinin, dokuz ayrı sergi alanında yapılması planlanıyor.

Forumun ziyaretçileri için, aralarında mayın savunma gemisi ‘Yakov Balyaev’ ve Graçonok tipi botların yanı sıra, modern dalış ve hidrografik botların olduğu gemilere geziler düzenlenecek. Ayrıca, uzaktan kumandalı sualtı aracı ‘Marlin’in pratik çalışması, savaş gemilerinin silah ve teçhizat örnekleri sergilenecek.

Petropavlovsk-Kamçatkiy'deki askeri-teknik forumu platformlarında, Sahil Güvenliği Birliklerine ait silah, askeri ve özel teçhizat örnekleri sergilenecek. Ziyaretçilere ayrıca T-80BV tankı, BTR-82A, 'Bal' ve 'Bastion' kıyı füze sistemleri, S-400 hava savunma sistemi ve Pantsir-S hava savunma füze sisteminin yanı sıra, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında kullanılan askeri araç ve ekipmanların örnekleri gösterilecek.