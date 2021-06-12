'Rusya ekonomik büyüme oranını ilk düzeltecek ülkeler arasında yer alıyor'

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina düzenlediği basın toplantısında, Rus ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında kriz öncesi seviyeye döneceğini belirterek, Rusya’nın ekonomik büyüme oranını ilk düzeltecek ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Nabiullina, “Yılın ilk yarısında ekonomi, nisan ayı tahminimizden daha hızlı büyüyor. Petrol üretimi ve uluslararası yolcu taşımacılığı üzerindeki kısıtlamaları saymazsak, çoğu temel sektörde üretim sadece 2019 sonu seviyelerine dönmekle kalmadı, aynı zamanda onları da aştı. Rusya, pandemi öncesi üretim seviyesine ilk ulaşacak ülkeler grubu arasında yer alıyor” dedi.

Nabiullina, birçok sektörde arzı genişletme imkanlarına kıyasla talepte çok yüksek bir büyüme gözlendiğine dikkat çekerek, dünya çapındaki talep artışının, küresel ekonomi ve ticaretteki hızlı toparlanma ile ilişkili olduğunu belirtti.

Rusya Merkez Bankası’ndan bugün yapılan açıklamada, enflasyon risklerinin artması nedeniyle faiz oranının 0,5 baz puanlık artışla yüzde 5,5'e çıkarıldığı duyurulmuştu.