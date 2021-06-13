Kuzey Kore lideri Kim’den Putin’e 'Rusya Günü' dolayısıyla tebrik mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus halkını 'Rusya Günü' vesilesiyle tebrik etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus halkını 'Rusya Günü' vesilesiyle tebrik ederek, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin pekiştirilmesine olan inancını dile getirdi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim, Putin'e gönderdiği mesajda, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirterek “İki ülke halklarının ortak noktası, içinde bulunduğumuz zamanın gereği olarak, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki dostane ilişkileri güçlendirme ve geliştirme arzu ve çabasıdır” ifadelerini kullandı.

KCNA'nın haberinde, “Sevgili yoldaş Kim Jong-un, Kuzey Kore hükümeti ve halkı adına, ‘Rusya Günü’ vesilesiyle dost Rusya Federasyonu Devlet Başkanını, hükümetini ve halkını içten dilekleriyle tebrik etti” ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca Kim Jong-un'un, iki ülke liderlerinin Nisan 2019'da Vladivostok'ta gerçekleştirdikleri görüşmesinin ardından "yeni bir gelişme aşamasına giren” Kuzey Kore ile Rusya arasındaki dostane ilişkilerin istikrarlı bir şekilde güçleneceğine olan güvenini dile getirdiğine yer verildi.