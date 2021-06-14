Putin: ABD’nin diğer ülkelere müdahale etmemesi mümkün değil

Putin, NBC televizyonuna açıklamasında, “Kimsenin diğer ülkelerdeki iç siyasi süreçlere karışmaması gerektiğini savunuyoruz, ne Amerika bizim işlerimize, ne de biz Amerika’nın işlerine, başka ülkelerinin işlerine karışmamalıyız. Tüm ülkelerin halklarına huzur içinde gelişme fırsatı verilmeli. Krizler çıksa dahil, bu krizler dış müdahale olmadan ülke içinde halk tarafından çözüme kavuşturulmalı” ifadesini kullandı.

ABD'nin diğer ülkelerin iç meselelerine karışmama olasılığına değinen Putin, “ABD idaresine yönelik çağrıların bir anlamı yok. Çünkü ABD hükümetinin her şeye rağmen diğer ülkelerdeki iç süreçlere karışmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu süreci durdurmak mümkün gözükmüyor, zira çok büyük hız aldı” dedi.