Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov hayatını kaybetti

Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, “Bugün, 15 Haziran 2021’de Sovyetler Birliği Kahramanı ünvanını iki kez alan SSCB pilot ve kozmonotu Vladimir Aleksandroviç Şatalov 94 yaşında hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.

Şatalov, 1927 yılında doğdu, 1941'de Leningrad yakınlarında kurulan savunma hatlarının inşasında yer aldı, 1943-1945'te Voronej Hava Kuvvetleri Özel Okulu'nda eğitim gördü, 1949'da Kaçin Askeri Havacılık Pilot Okulu'ndan mezun oldu. 1956’da Hava Kuvvetleri Akademisi’ni bitirdi.

Sovyet kozmonot, ilk uzay uçuşunu 14-17 Ocak 1969 tarihlerinde, dünyada uzay gemilerinin ilk kez manuel olarak kenetlendiği uçuş sırasında gerçekleştirdi. Aynı yılın ekim ayında ikinci uçuşunu yapan Kozmonot, Nisan 1971’de üçüncü uçuşunu gerçekleştirdi. Bu uçuş sırasında mürettebatın ‘Solyut’ uzay istasyonu ile ilk otomatik kenetlenmeyi gerçekleştirmesi gerekiyordu, ancak bu görev teknik bir arıza nedeniyle tamamlanamadı.

1987'den 1991'e kadar Yuri Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi’nin başkanlığını yapan Şatalov, kariyeri boyunca üç Lenin Nişanı (1969, 1971, 1976), Ekim Devrimi Nişanı (1982), SSCB Silahlı Kuvvetlerinde Anavatana Hizmet 3. Derece Nişanı (1989), Anavatana Hizmet 4. Derece Nişanı (2000) ve Dostluk Nişanı’nın (2011) yanı sıra ülkede ve yabancı devletlerde layık görüldüğü farklı madalyalar aldı.