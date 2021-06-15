Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov hayatını kaybetti

Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, “Bugün, 15 Haziran 2021’de Sovyetler Birliği Kahramanı ünvanını iki kez alan SSCB pilot ve kozmonotu Vladimir Aleksandroviç Şatalov 94 yaşında hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.
Şatalov, 1927 yılında doğdu, 1941'de Leningrad yakınlarında kurulan savunma hatlarının inşasında yer aldı, 1943-1945'te Voronej Hava Kuvvetleri Özel Okulu'nda eğitim gördü, 1949'da Kaçin Askeri Havacılık Pilot Okulu'ndan mezun oldu. 1956’da Hava Kuvvetleri Akademisi’ni bitirdi.
1987'den 1991'e kadar Yuri Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi’nin başkanlığını yapan Şatalov, kariyeri boyunca üç Lenin Nişanı (1969, 1971, 1976), Ekim Devrimi Nişanı (1982), SSCB Silahlı Kuvvetlerinde Anavatana Hizmet 3. Derece Nişanı (1989), Anavatana Hizmet 4. Derece Nişanı (2000) ve Dostluk Nişanı’nın (2011) yanı sıra ülkede ve yabancı devletlerde layık görüldüğü farklı madalyalar aldı.
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