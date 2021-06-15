'Sputnik V, Kovid-19’un Hindistan’da tespit edilen Delta mutasyonuna karşı diğer aşılara göre daha etkili’

Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin, koronavirüsün Hindistan’da tespit edilen Delta mutasyonuna karşı, bu mutasyonla ilgili veri yayınlayan diğer aşılara göre daha etkili olduğu belirtildi.

Sputnik V’nin resmi Twitter hesabından, Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’nin uluslararası bir bilim dergisine yolladığı araştırmaya dayandırılarak yapılan açıklamada, “Sputnik V, koronavirüsün ilk kez Hindistan’da tespit edilen Delta varyantına karşı, bu mutasyonla ilgili veri yayınlayan diğer aşılardan daha etkili” ifadesine yer verildi.

BREAKING | RDIF: “#SputnikV is more efficient against the Delta variant of coronavirus, first detected in India than any other vaccine that published results on this strain so far - the Gamaleya Center study submitted for publication in an international peer-reviewed journal.” pic.twitter.com/XrwnGNhiNE — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 15, 2021

​Daha önce Gamaleya Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, RIA Novosti’ye açıklamasında, Sputnik V aşısının koronavirüsün Moskova mutasyonuna karşı etkinliğini araştırmaya devam ettiklerini, aşının bu mutasyona karşı da etkili olacağını tahmin ettiklerini söylemişti.