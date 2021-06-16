Duma, Rusya vatandaşlarının yabancı ülke vatandaşı olan yakın akrabaları için vize prosedürünü kolaylaştırdı

Hükümetin girişimiyle hazırlanan ve parlamentoda kabul edilen yasa, Rusya vatandaşlarının yakın akrabaları olan (eşler, ebeveynler, çocuklar, evlat edinilmiş çocuklar, çocukların eşleri, öz veya öz olmayan erkek ve kız kardeşler, büyükbabalar, büyükanneler ve torunlar) yabancı ülke vatandaşlarının davetiye olmaksızın, Rusya vatandaşlarının yazılı başvurusu ile uzun süreli çok girişli özel vizeler almalarına imkan veriyor.

Bu tür yabancı ülke vatandaşları için, çok girişli özel vizelerin geçerlilik süresi bir yıla çıkarılırken, Rusya topraklarında toplam kalış süresinin 180 günlük her dönemde 90 günü geçmemesi kısıtlaması da ortadan kaldırılıyor.

Buna ek olarak yasa, acil tedavi amacıyla veya yakın bir akrabanın ciddi hastalığı veya ölümü ile bağlantılı olarak giriş yapan yabancı ülke vatandaşlarının ülkede kalış süresini 3 ay, tedavilerinin sürmesi durumunda bu sürenin (refakatçisiyle birlikte) 1 yıla kadar uzatılmasını öngörüyor.

Yasa ayrıca, Rusya'da öğrenim amacıyla bulunan yabancı ülke vatandaşlarının aile üyelerinin de, yabancı ülke vatandaşının vize süresi kadar ülkede kalmalarına izin veriyor.

Ayrıca, Rusya’ya çalışmak için gelen ve Rus vatandaşlığı alma hakkına sahip nitelikli uzman statüsündeki yabancı ülke vatandaşları veya vatandaşlığı bulunmayan yabancıların aile üyeleri de basitleştirilmiş vize prosedüründen faydalanabilecek.