Roscosmos, uzay filminin çekimlerinde NASA’ya işbirliği teklif edecek

Komsomolskaya Pravda radyosuna konuşan Rogozin, “Vıyzov projesi hakkında görüşmeye hazırım. Bugün ABD tarafıyla projede daha aktif biçimde yer almaları konusuyla ilgili görüşeceğiz. Bize çekim için, ABD’li bir astronotun çekilmesi için istasyonun kendilerine ait bölümünü kullanma imkanı verebilirler” ifadelerini kullandı.

Rogozin, “Bu fırsatlarla dolu muazzam bir alan. İyi niyet olursa, anlaşmaya varırız” dedi.

Rusya uzayda çekilecek ilk film için uzaya göndereceği oyuncu ve yönetmeni seçti. Ünlü Rus yönetmen Klim Şipenko ve oyuncu Yulia Peresild, ekimde ‘Vıyzov’ (The Challenge) isimli filmin çekimleri için Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gidecek.

Film, bir doktorun, sağlık durumu nedeniyle Dünya’ya gelip tedavi olamayan bir kozmonotu uzayda ameliyat etmek zorunda kalmasını konu alacak.

NASA ve ünlü aktör Tom Cruise da UUİ’de bir film yapmayı planlıyor. Hollywood yapımı bu uzay filminin ne zaman çekileceği belli değil. Ancak Cruise’un yönetmen Doug Liman’la birlikte UUİ’ye gitmesi bekleniyor. NASA’ya göre Elon Musk’ın SpaceX roket şirketi de projeye dahil olacak.