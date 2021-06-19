Lavrov: ABD'yle ilişkilerde tek kale maç oynanmayacak

Putin-Biden zirvesine katılanlar da dahil ABD'li yetkililerin görüşmeye ilişkin açıklamalarını okuduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Kendilerini 'büyükelçiliğin çalışmasını sağlayacak personelin geri dönmesi gerektiğini biz söyledik, Rusya'dan Amerikan altyapısına saldıran bilgisayar korsanlarının faaliyetleriyle ilgili suçlamalara cevap vermesini ve cezaevindekilerin serbest bırakılmasını sağlamalıyız' sözleriyle konumlandırmaya çalışıyorlar" eleştirisi getirdi.

Liderlerin konuştuğu yaklaşımın böyle olmadığının altını çizen Lavrov, "Zirvenin sonuçlarını bu şekilde yorumlayanların tek kale maç oynanmayacağını duymalarını çok isterim" diyerek şöyle devam etti:

"Eğer ABD'lilerin mantığı 'işte büyükelçileri döndürdük, şimdi diplomatlar, siber saldırılar, mahkumlar hakkında da her şeyi yerine getirin' şeklindeyse, bu böyle gitmez" diye devam eden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devlet Başkanı Putin, Başkan Biden'ın bu sorunları karşılıklı kabul edilebilir zeminde çözülmesi yönündeki teklifini kabul etti. Ancak bu şekilde ilerleme sağlayabiliriz. Eğer liderlerin Cenevre'de belirlediği mantık bürokratlar arasında da hakim olursa, sonuç alacağımızı düşünüyorum."

'Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temsilcilikler sorunu ancak senkronize adımlarla çözülebilir'

Öte yandan, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'le bir araya gelen Lavrov, görüşmeden sonraki ortak basın toplantısında Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temsilcilikler sorununun çözüm perspektifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, "Her şey mümkün. Rusya ve ABD liderleri, bu sorunların bir şekilde çözülebileceği konusunda mutabakat sağladı ancak bu yalnızca tek bir durumda, yani eğer birbirine benzer olan, bizim ABD'deki varlığımıza ilişkin ve ABD'nin Rusya'daki diplomatik ve diğer varlığına ilişkin sorunlara aynı anda çözüm bulabilecek senkronize adımlar geliştirebilirsek mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

2016 yılındaki seçimlerin sonuçlarına kızan ABD'nin tüm diplomatik konvansiyonları, ABD yasalarını ihlal ederek Rusya'nın altı diplomatik tesisine el koyduğunu, daha sonra da Rus diplomatların ABD'den ve ABD'li diplomatların Rusya'dan sınır dışı edildiğini anımsatan Lavrov, Washington'un Moskova'ya el koyulan Rus diplomatik temsilciliklerinde neler olup bittiğine bakma izni bile vermediğinin altını çizdi.

Rusya ve ABD büyükelçilerinin görev yerlerine dönmesiyle ilgili kararı da yorumlayan Lavrov, "Bu, önemli ancak sembolik bir jest. Hatta bunun önemli bir ağırlığı da var. Zira elçi yardımcıları yerine büyükelçilerin başkentlerde bulunması, büyükelçilerin devlet başkanlarından yetki aldıkları dikkate alındığında her zaman daha aktif şekilde konuşma imkanı sunar" diye ekledi.

16 Haziran'da Cenevre'de ilk kez yüz yüze zirve gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, iki ülkenin büyükelçilerinin görev yerlerine dönmesi konusunda anlaşma sağlamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, mart ortasında istişareler için Moskova'ya dönene Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un gelecek hafta görev yerine döneceğini açıklamıştı.