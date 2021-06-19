‘Sputnik Light, antikor seviyesini en üst düzeye çıkararak tüm mutayonlara karşı korur’

Gamaleya Araştırma Merkezi’nin başkanı Gintsburg, Sputnik V ile yeniden aşılanmanın hiç bir sakıncasının olmadığını, Sputnik Light aşısının ise antikor seviyesini maksimum düzeye çıkararak koronavirüsün mevcut tüm mutasyonlarına karşı koruduğunu söyledi.

Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yüksek koruma sağlayan Sputnik V aşısı ile yeniden aşılanmanın hiç bir sakıncasının olmadığını, Sputnik Light aşısının ise antikor seviyesini maksimum düzeye çıkararak Kovid-19’un mevcut tüm mutasyonlarına karşı koruma sağladığını belirtti.

Sputnik’e konuşan Gintsburg, “Sputnik V ile yeniden aşılama yapılabilir, kesinlikle sorun yok. Şu anda aşının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light’ta tescil edilmiş bulunuyor. Sputnik Light, doğrudan koruma sağlamanın yanı sıra, aynı zamanda hastalığı atlattıktan veya aşılamadan sonra zamanla düşen antikor seviyesini daha yüksek bir düzeye çıkarabildiği için tescil edildi” dedi.

Gintsburg, Sputnik Light aşısının, antikor seviyesini Kovid-19’un mevcut tüm mutasyonlarına karşı koruma sağlayacak düzeye çıkardığını da sözlerine ekledi.