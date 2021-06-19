Rusya'da 17 bin 906 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya'da son 24 saatte 17 bin 906 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, böylece ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 5 milyon 299 bin 215’e ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 17 bin 906 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun 31 Ocak’tan bu yana görülen en yüksek seviye olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 299 bin 215’e ulaştı.

Açıklamada ayrıca, son 24 saat içinde466 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 128 bin 911’e yükseldiği belirtildi.

Son bir gün içinde 10 bin 684 kişi iyileşirken, şimdiye kadar tedavi olarak sağlığına kavuşan hasta sayısı 4 milyon 861 bin 343 oldu.

Moskova 9 bin 120 yeni vaka ile en yüksek vaka sayısının görüldüğü bölge olurken, onu bin 456 vaka ile Moskova Bölgesi, 996 vaka ile St. Petersburg izledi.