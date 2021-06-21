Rus tur operatörü, 23 Haziran’da Antalya’ya uçuşları yeniden başlatıyor

İnturist’in basın servisinden yapılan açıklamada, Kazan’dan Antalya’ya uçuşların 22 Haziran’da, Moskova, Yekaterinburg, Ufa, Nijniy Novgorod ve Mineralnıye Vodi'den olan uçuşların da 23 Haziran'dan itibaren başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, “22 Haziran'da uçması gereken turistlere, hiç bir ek ücret ödemeden 23 Haziran'da başlayan uçuşlarla uçmaları önerilecek” denildi.

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkanı Andrey İgnatyev ise, salgınla ilgili durumun el vermesi durumunda bu yıl yaklaşık 7 milyon Rus turistin Türkiye’de tatil yapabileceklerini belirtti.

İgnatyev, “Nisan-Haziran döneminde tatillerini Türkiye'de geçirmeyi planlayan Rus turistlerin sayısı yaklaşık 1.5 milyon. Salgınla ilgili durum el verirse, tatillerini Türkiye’de geçirecek Rus turist sayısı 7 milyonu geçebilir” dedi.

Rusya, Kovid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında nisan ayı ortalarından itibaren Türkiye’ye olan uçuşları durdurmuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova önceki gün yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ziyaret eden Rus uzman heyetinin hazırladığı rapor temelinde, Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındığını belirtmiş, Türkiye’de hizmet sektöründeki tüm çalışanlara yönelik aşılama kampanyasının organize edildiğini ve otel çalışanlarında aşılananların oranının yüzde 60 ila 90’a vardığını ifade etmişti.