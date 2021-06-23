Putin: Jeopolitik süreçlerdeki türbülanslar artıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, belli başlı olumlu işaretler olmasına rağmen, jeopolitik süreçlerdeki türbülansların arttığını ifade etti.

Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen 9. Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda açılış konuşması yapan Putin, belirli olumlu sinyallere rağmen jeopolitik süreçlerdeki türbülansların arttığını belirtti.

Putin, “Uluslararası hukuktaki erozyon da sürüyor. Kendi çıkarlarını dayatmak için güç kullanma, başkalarının güvenliği pahasına kendi güvenliğini güçlendirme girişimlerine son verilmiyor” dedi.

Konferansta günümüzdeki askeri ve siyasi gündemdeki en önemli meselelerin ele alınmasının planlandığını belirten Putin’e göre, uygarlığın güvenliği ve sürdürülebilir gelişimi, bu sorunların çözülmesine ve ortak tehditlere karşı birlikte etkin yanıtların aranmasına bağlı.