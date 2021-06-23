FSB Direktörü Bortnikov: Uluslararası teröristler yüksek teknoloji araçları kullanıyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, terörle mücadele alanında alınan tüm önlemlere rağmen, uluslararası terörizmin faaliyetlerini aktif olarak sürdürdüğünü söyledi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen 9. Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda konuşan FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, terörle mücadele birimlerinin aldıkları tüm önlemlere rağmen, uluslararası terörizmin faaliyetlerini aktif olarak sürdürdüğünü belirtti.

FSB Direktörü Bortnikov, “Alınan terörle mücadele tedbirlerine rağmen, uluslararası terör ağı canlılığını ve etkinliğini korumayı başarıyor“ dedi.

Bortnikov, uluslararası terör ağının çatışma bölgelerinde gruplarını hızla dağıtma ve yeniden konuşlandırma yeteneğine sahip olduğunu, yeterli kaynak desteği alarak silah ve mühimmat sıkıntısı çekmediğini ve saldırılarda İHA’lar da dahil olmak üzere yüksek teknolojili araçlar kullandığını kaydetti.

'Dünyadaki duruma başarılı bir şekilde uyum sağlıyorlar'

Bazı devletlerin, hedeflerine ulaşmak için bölgesel çatışma alanlarında radikal islami grupları kullanmaya devam ettiklerine vurgu yapan Bortnikov, “Teröristler ve aşırılık yanlıları ‘sıcak noktaların’ ötesine yayılma girişimlerinden vazgeçmiyorlar. Ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde potansiyel destekçi tabanını oluşturmaya çalışıyorlar ve önemli ölçüde değişen dünyadaki duruma başarılı bir şekilde uyum sağlıyorlar” diye konuştu.

Bortnikov ayrıca, ABD ile iki ülke devlet başkanlarının anlaşmaları çerçevesinde siber güvenlik konusunda birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirterek, “Devlet başkanlarımızın vardıkları anlaşmalar çerçevesinde hareket edeceğiz. Dolayısıyla birlikte çalışacağız ve bunun karşılıklılık esası temelinde gerçekleşmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Siber güvenlik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Cenevre’de gerçekleşen zirvenin konularından biriydi.

Görüşmede Biden, Putin’e siber saldırılara maruz kalmaması gereken 16 kilit sektörün bir listesini vermişti. Bloomberg, listenin özellikle savunma sanayii, enerji ve finans alanındaki kurumları kapsadığını yazmıştı.