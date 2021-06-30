Google, veri tabanını Rusya’da yerelleştirmediği için para cezasına çarptırılabilir

Google’ın Rus kullanıcıların kişisel bilgilerini içeren veri tabanının Rusya topraklarında yerelleştirilmesini teyit edemediği için Rus denetleme kurumu Roskomnadzor, Rusya İdari Suçlar Yasası’nın ilgili maddesine dayanarak Amerikan şirketine yönelik idari protokol düzenledi.

ABD merkeli teknoloji devi Google, Rus kullanıcıların kişisel bilgilerini içeren veri tabanının Rusya topraklarında yerelleştirilmesini teyit edemedi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Rusya İdari Suçlar Yasası’nın ilgili maddesine dayanarak Google LLC hakkında idari protokol düzenledi.

Roskomnadzor, nisan ayında bir dizi yabancı şirketten, Rus kullanıcılarının kişisel verilerinin Rusya topraklarında korunduğunu ve işlendiğini doğrulayan belgeler sunmalarını talep etmişti. Rus denetleyicisi Facebook ve Twitter’dan da bu konuda yanıt aldıktan sonra idari işlem başlatma konusunu değerlendirecek.

Rus yasalarına göre kişisel veri operatörü, Rus kullanıcılara ait kişisel veriler ile ilgili işlemleri Rusya topraklarında bulunan veri tabanını kullanarak yapması gerekiyor. Böylelikle Rus vatandaşlarının verilerinin Rusya topraklarında saklanması, gerekli güvenlik düzeyini sağlıyor.

Şimdiye kadar yaklaşık 600 yabancı şirket, Rusya’da temsilcilik açarak Rus kullanıcılarının bilgilerini içeren veri tabanlarını yerelleştirdi.

Yerelleşmenin teyit edilememesi durumunda şirketler 1 milyon ila 6 milyon ruble (120 bin–714 bin TL) arasında değişen para cezasına çarptırılabiliyor.

Eylül 2019’da yabancı şirketlerin Rus kullanıcıların kişisel bilgilerini içeren veri tabanlarını Rusya topraklarında yerelleştirilmesi gerektiği duyurulmuştu.

Rusların kişisel verileriyle çalışan İnternet şirketlerine ülke vatandaşları tarafından gönderilen ve alınan tüm bilgileri 6 ay boyunca saklama zorunluluğu getiren yasa Rusya'da Ağustos 2015'ten bu yana yürürlükte.