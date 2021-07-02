Zaharova: Mevcut ABD yönetimi, İran’a karşı yıkıcı tutumlarından vazgeçmek adına bir şey yapmadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin, henüz eski yönetiminin İran’a karşı gösterdiği yıkıcı tutumdan vazgeçmek adına hiçbir adım atmadığını ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Zaharova, ABD’nin tüm gücü ve hırsını BMGK’nın 2231 sayılı kararının tüm diğer ülkelerce uygulanmasına karşı engel yaratmaya yönlendirerek, nükleer anlaşmadan çekildiğini söyledi.

Zaharova, "Üzüntü ve endişe ile belirtmek istiyorum ki, Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) uygulanmasına geri dönmek istediğini belirten mevcut ABD yönetimi seleflerinin yıkıcı tutumundan vazgeçtiklerinin göstergesi olacak hiçbir adım atmış değil" dedi.

Daha önce İran’a karşı getirilen tek taraflı yaptırımların hala geçerliliğini koruduğunu belirten Zaharova, nisanda Viyana’daki KOEP görüşmelerinin başlamasından bu yana aylar geçtiğini hatırlattı.

Zaharova, imzalanmasının altıncı yıl dönümü olan 14 Temmuz’da anlaşmaya geri dönülmesine yönelik görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasını umduklarını ifade etti.