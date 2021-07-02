Moskova’da akut solunum yolu viral enfeksiyonu teşhisi konan hastalar, Kovid-19 hastası olarak değerlendirilecek

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, akut solunum yolu viral enfeksiyonu teşhisi konan hastaların, koronavirüs hastası gibi değerlendirileceğini ve kendilerini tecrit etmeleri gerekeceğini söyledi.

Rakova, “Bugünden itibaren tüm akut solunum yolu viral enfeksiyonları vakalarının, yüksek olasılıklı koronavirüs enfeksiyonu vakası olarak kabul edilmesine karar verildi. Negatif test alınıncaya kadar, akut solunum yolu viral enfeksiyonu olan tüm hastaların tecrit rejimine uyması gerekecek” dedi.

Rakova kararın, Moskova’da yayılmaya başlayan Kovid-19’un Hint varyantının daha bulaşıcı olması, kuluçka döneminin daha kısa olması ve semptomlarının farklı olması nedeniyle alındığını belirtti.

Hastalığının ilk günlerinde görülen belirtilerin hafif ateş, burun akıntısı, hafif boğaz ağrısı şeklinde ortaya çıktığı ve soğuk algınlığına benzediğine dikkat çeken Rakova, bunun yanında kuru öksürük, koku ve tat kaybının az görüldüğünü kaydetti.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı, kentte son iki hafta içinde, akut solunum yolu viral enfeksiyonları vakalarının yüksek boyutlara vardığına vurgu yaparak, yaz aylarının bu hastalığın sezonu olmadığına dikkat çekti.

Rakova, Moskova’da Kovid-19’un Delta varyantının yayılması nedeniyle, akut solunum yolu viral enfeksiyonu olan tüm hastalar ve onlarla birlikte yaşayan yakınlarının, çağrı üzerine gelen doktorlar tarafından Kovid-19 antijen testi yapılacağını belirterek, şöyle devam etti:

“Akut solunum yolu viral enfeksiyonu olan tüm hastalar ve onlarla birlikte yaşayan yakınlarına doktorlar tarafından PCR testi öncesinde, kişinin enfekte olduğuna işaret edebilecek nazofarenkste proteininin olup olmadığını gösteren hızlı bir antijen testinin yapılacağı bir deneye başlıyoruz.”

Rakova, bu yöntemin teşhis, tedavi ve tecrit rejimine başlanmasını hızlandırmaya yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.