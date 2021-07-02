Putin, Rusya'daki tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz aşılama yasasını imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vatandaşların devlet ve belediyelere ait tüm sağlık kuruluşlarının yanı sıra, özel kliniklerde de ücretsiz aşılama hakkını garanti eden yasayı imzaladı.

Rusya’da değişiklik yapılan ‘Bulaşıcı hastalıkların aşılanması' yasasının 4. ve 5. maddeleri, daha önce ulusal aşı takvimi kapsamındaki aşılara sadece devlet ve belediyelere ait sağlık merkezlerinde ücretsiz erişimi garanti ediyordu.

Yasada yapılan değişiklikle, bundan böyle hukuki statülerine bakılmaksızın, bölgesel zorunlu sağlık sigortası programının uygulanması alanına giren tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz aşılama yapılabilecek. Aşılamanın yapılacağı tüm sağlık merkezlerine aşılar, devletin ilgili makamları tarafından sağlanacak.

Belge, resmi olarak yayınlandığı tarihten itibaren 90 gün sonra yürürlüğe girecek.