Rusya ordusu, Barents ve Norveç denizlerinin derin sularında denizaltı silahlarını test ediyor

Rusya ordusu, denizaltı silah ve sistemlerini test etmek amacıyla Barents ve Norveç denizlerinin derin sularında özel bir tatbikat düzenliyor. Testler 500 metreden fazla derinlikte gerçekleştiriliyor.

Rusya’nın Kuzey Filosu’ndan yapılan açıklamada, Barents ve Norveç denizlerinin derin sularında yapılan tatbikatta denizaltı mürettebatlarının yer aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre tatbikat plan doğrultusunda gerçekleştiriliyor ve birkaç gün sürecek. Testler su altında 500 metreden fazla derinlikte yapılacak.

Borey ve Borey-A projesi çerçevesinde üretilen, kıtalararası Bulava balistik füzesi donanımlı dördüncü nesil nükleer denizaltılar gelecek 10 yıl boyunca donanmadaki stratejik nükleer güçlerin belkemiği olacak. Dördüncü nesil denizaltılar arasında Yasen M çok amaçlı nükleer denizaltıları da yer alıyor.