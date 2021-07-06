Yakutistan’da devlet kurumlarının ziyaretçilerinden QR kodu istenecek

Yakutistan Başbakan Yardımcısı Olga Balabkina, bugünkü basın toplantısında, “5 Temmuz’dan itibaren, devlet kurumlarının binalarının ziyareti yalnızca QR kodu gösteren aşılanmış vatandaşlar tarafından gerçekleştirilebilir. Elinde aşı muafiyet kağıdı olanlar veya aşının sadece ilk bileşenini yapanlar ise son 3 günde yapılan PCR testini göstermeli” ifadesini kullandı.

Balabkina, bu kararın, 'işverenlerin, çalışan vatandaşların aşılanmasını sağlamakla yükümlü olduğunu' belirten 19 Mayıs tarihli kararname esasında alındığını kaydetti.

Yakutistan lideri Aysen Nikolayev, 25 Haziran’da, sadece QR kodu ile girilebilen 'Covid-free' bölgelerinin kurulmasına ilişkin kararı imzalamıştı. QR kodu e-devlet hizmetinden, aşı yapıldıktan sonra veya negatif PCR testi esasında alınabiliyor. 1 Temmuz 2021 tarihinde yürülüğe giren karar restoran, kafe, barlar ve fitness kulüpleri, spor salonları, kapalı buz pistleri ve vatandaşların toplu olarak ziyaret ettiği diğer spor merkezleri ile gece kulüpleri, karaoke salonları ve benzer mekanları kapsıyor.

Yakutistan’da, devlet kurumlarının çalışanlarının yüzde 71’inin Kovid-19’a karşı aşılandığı bildiriliyor.