Rusya, Estonya’nın St. Petersburg konsolosuna ülkeyi terk etmesi için 48 saat verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, casusluk faaliyetleri yürüttüğü belirlenen Estonya konsolosunu ‘istenmeyen kişi’ ilan etti. St. Petersburg’daki konsolosa, ülkeyi terk etmesi için 48 saat verildi.

Rusya Dışişleri’nin açıklamasına göre Estonya Büyükelçiliği’nin maslahatgüzarı Dışişleri’ne çağrıldı. Maslahatgüzara, Estonya’nın St. Petersburg konsolosu olan ‘Mart Lyatte’nin diplomat statüsü ile uygun olmayacak biçimde istihbarat topluyor olması nedeniyle’ protesto notası iletildi.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, konsolos Lyatte’nin ‘istenmeyen kişi’ (persona non grata) ilan edildiğini ve 48 saat içinde Rusya Federasyonu’nu terk etmesinin gerektiğini belirtti.

Zaharova, Estonyalı konsolosun yasadışı olarak casusluk faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin ellerinde çürütülmesi mümkün olmayan deliller olduğunu da ekledi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), konsolos Lyatte’yi önceki gün, bir Rusya vatandaşından paylaşılması yasak olan bilgiler ele geçirmeye çalışırken suçüstü yakalamış ve gözaltına almıştı.

Rusya Dışişleri Sözcüsü, Estonya Dışişleri’nin, konsolosun gözaltına alınmış olmasını ‘provokasyon’ olarak nitelemiş olmasına ilişkinse, ‘durumu yalan beyanlarda bulunarak yanlış bir biçimde yansıtmayı kabul edilemez gördüklerini’ kaydetti.