Rusya'nın paraşütçü birliklerinde bir ilk: Köpekler yeni sistemle 4 bin metreden karaya inebilecek

Rusya'da paraşütçü birlikleri bir ilki gerçekleştirerek köpeklerle paraşüt talimi yaptı. Köpeklerde herhangi bir negatif etki gözlenmedi.

Rusya, bu kez sıra dışı bir tatbikat gerçekleştirdi. Sabah’ın aktardığına göre, özel operasyonlar için yetiştirilen köpek birlikleri bulunan Rus ordusu, savaş durumunda bölgelerde kullanmak istedikleri köpekleri, uçaklarla sahaya indirdi. Rus ‘Technodinamika Group’ tarafından geliştirilen sistemde, 45 kilogramlık köpeklere, özel teçhizatlara sahip kıyafetler giydirilerek eğiticileri eşliğinde paraşüt talimi yaptırıldı.

Rus Savunma Bakanlığı tarafından basına servis edilen görüntülerde, paraşüt talimi anbean yer aldı.

Yayınlanan raporda köpeklerin havadayken yeryüzü algılarının son derece açık olduğu belirtildi. Köpeklerde herhangi bir negatif etki gözlenmezken, Rusya'nın ‘paraşütlü köpek timleri’ne öncülük etmek istediği belirtildi.

Dünyanın birçok ülkesinde, ordu ve özel kuvvetler tarafından saha operasyonlarında kullanılan eğitimli köpeklerin, paraşütlü olarak sahada kullanılması ise yaygın değil.

Putin'in özel isteği

Uçak ve helikopterlerin iniş yapamadığı yerlere, eğitimli köpeklerin ulaştırılmasını hedefleyen proje, ülkede büyük ilgiyle karşılandı.

Ülke basınına yansıyan haberlere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paraşüt timi köpeklerine özel ilgi gösteriyor. 4 bin metre yükseklikten paraşütle yere indirilen köpek birliklerinin, sene sonuna kadar aktif görevde yer alması bekleniyor.