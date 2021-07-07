Putin, ‘Şampanskoye Rusya’nındır’ dedi: Fransız üretici şampanya sevkiyatını askıya aldı

Fransa’nın en çok bilinen şampanya üreticisi Moet Hennessy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayladığı, sadece yerli ürünlerin ‘şampanskoye’ (şampanya) olarak anılmasına yönelik yasayı imzalamasının ardından, kararı değerlendirmek için Rusya’ya sevkiyatları geçici olarak askıya aldığını bildirdi.

Alkollü ürünlerle ilgili düzenlemeye yönelik yasa, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da, daha sonra üst kanadı Federasyon Konseyi’nde onaylandı, 2 Temmuz’da da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalandı.

Yasa ile Rusça ‘şampanya’ anlamına gelen ‘şampanskoye’ ibaresinin sadece Rusya topraklarında üretilmiş olan ürünlerde kullanılmasına izin veriliyor. Böylelikle yurtdışında üretilen bu tip ithal ürünlerin üzerinde ‘köpüklü şarap’ ibaresinin yer alması isteniyor.

Moet Hennesy Russia şirketinin İletişim Müdürü Ann Katrin Grimal, “Şirket, şampanya şişelerinde köpüklü şarap ibaresinin kullanılmasına hakkındaki yeni yasal düzenlemeyle ilgili partnerlerini uyardı. Bu durum yeni yasanın sonuçlarını değerlendirmek için sevkiyatların askıya alınmasına yol açıyor” ifadelerini kullandı.

‘Champagne’ değil ‘Şampanskoye’ ibaresinin kullanımı yasaklanıyor

Bu arada Fransız üreticilerin şişelerin üzerinde ‘champagne’ ibaresini kullanması yasaklanmıyor, Rusça olan ‘şampanskoye’ ibaresinin kullanımı için ürünün yerli üretim olması şart koşuluyor. İthal ürünlerinin türünün belirtilmesi için ‘köpüklü şarap’ ifadesinin kullanılması gerekiyor.

Ancak Fransız yetkililer ve şarap üreticileri kararı şaşkınlıkla karşılayarak duruma tepki gösterdi.

Fransa Tarım Bakanı Julien Denormandie, ‘şampanya’ kelimesinin Fransızca kökenli olduğunu ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yeni yasayı incelediklerini, Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarının ihlali tespit edilirse, bunun Rusya için ‘bir sonucu olabileceğini’ söyledi.

Avrupa Komisyonu’ndan bir temsilci de Sputnik’e AB’nin Rus yetkililerle temas kurup kararla ilgili endişelerini ve anlaşmazlıklarını dile getireceğini belirtti.

Rusya’da şampanya üretimi

Öte yandan Rusya’nın şampanya üretimi konusunda uzun bir geçmişi var. Bunların en ünlüsü olan ‘Sovetskoye Şampanskoye’ yılbaşı tatillerinde ülkenin dört bir yanındaki sofralarda görülebiliyor. Bu ürün Belarus, Kırgızistan ve Moldova’da da satılıyor. Ukrayna ise Sovyetler Birliği ile arasındaki bağı koparmak amacıyla kendi üretimi içkilerin adını 2016’da değiştirdi.