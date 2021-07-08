Rusya ile AB, aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması için görüşebilir

AB’nin Moskova Büyükelçisi Markus Ederer, birliğin Rusya’ya aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanımaya yönelik görüşmeler gerçekleştirmeyi teklif ettiğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklamayı çok olumlu değerlendirdiklerini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Ederer, “Özellikle de aşı sertifikalarının denkliği konusunda bazı çözümler geliştirmemiz gerekiyor. AB’nin dijital Kovid sertifikaları var, AB ülkeleri arasında engelsiz biçimde yolculuk yapılabilmesi için bu sertifikalar getirildi. Bu sertifikaların getirildiği yasal ve düzenleyici mekanizma ile üçüncü ülkelerde çıkarılmış olan başka sertifikaların da denk kabul edilebilmesi öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

“Bununla ilgili olarak Rusya Sağlık Bakanlığı’na yazdık ve Rusya sertifikaların denk kabul edilmesi sürecinde yer almak ister mi diye görüşme teklif ettik” diyen Ederer, Avrupa’daki dijital sertifikalarda yapılan aşılar, geçirilen hastalıklar ve koronavirüs test sonuçlarıyla ilgili bilgilerin yer aldığını ifade etti.

Rusya’daki sertifikalarla bir denklik kurabilirlerse bunun faydalı olabileceğini belirten Ederer, başarılı olmaları halinde Rusların seyahatleri sırasında çıkan sorunları hafifletebileceklerini belirtti.

AB’de dijital sertifika sistemi 1 Temmuz itibarıyla faaliyete geçirildi.

Kremlin: Çok olumlu bir açıklama

Peskov, “Bu çok dikkate değer ve çok olumlu bir açıklama. Diyaloğa hazır olunması her zaman iyi bir şey. Bu çok olumlu değerlendirdiğimiz bir durum. Sertifikaların karşılıklı olarak tanınması konusu elbette görüşülmeli. Belgelerin farklılıklarından kaynaklı olarak Kovid ile ilgili herhangi bir ayrımcılık olması, galiba her demokratik toplum için kabul edilemez olur” dedi.

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) hala Sputnik V aşısını onaylamadığını hatırlatan Peskov, “Bu konudaki çalışmalar sürüyor. Zahmetli, zor çalışmalar…” dedi. Peskov, önyargıların ortadan kaldırılması ile bu zorlu çalışmaların başarıyla sonuçlanacağına, Rus aşısının onaylanacağına inandıklarını belirtti.