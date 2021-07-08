Rusya, Türkiye’deki yangın söndürme çalışmalarına katılması için Be-200 amfibi uçağı gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından Türkiye’deki orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak için gönderilen Be-200 amfibi uçağının Adana’ya doğru hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla orman yangınlarını söndürme çalışmalarında yardımcı olması için Rusya Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Rusya Deniz Havacılığı’na ait Be-200 amfibi uçağını Türkiye’ye gönderdi. 8 Temmuz günü saat 16.00'da (Moskova saati) Krımsk havaalanından havalanan uçak, şu anda geçici olarak üsleneceği Adana havaalanına doğru hareket etti” denildi.

Uçağın mürettebatının bu tür görevleri yerine getirme konusunda pratik deneyime sahip olduğuna vurgu yapılan açıklamada, uçağın geçici olarak bulunacağı havaalanındaki bakımının Yeisk Havacılık Merkezi’nden mühendis ve teknik ekip tarafından sağlanacağı kaydedildi.

Yangın söndürme, afet bölgelerine acil yardım ulaştırma, suda arama kurtarma çalışmaları, ambulans, yük taşıma ve ayrıca çevre izleme gibi amaçlar için geliştirilen Be-200, saatte 150-190 kilometre hızla 14 saniyede doldurduğu 12 ton su taşıyabiliyor.