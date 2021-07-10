Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan 'yabancılara geçici oturma izni kaldırılsın' teklifi

Yabancıların ülkeye giriş ve ikametine ilişkin yasa değişikleri hazırlayan Rusya İçişleri Bakanlığı, 'geçici oturma izni' kavramının kaldırılmasını teklif etti.

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın sunduğu yasa tasarısında, 'geçici oturma izni' yerine 3 ikamet seçeneği yer alıyor: Bir yabancının Rusya'da 1 yıl içinde toplamda en fazla 90 gün bulunmasını öngören 'kısa vadeli ikamet', daimi ikamet izni almadan 90 günden fazla ülkede bulunma izni öngören 'uzun vadeli ikamet' ve süresiz bulunma izni öngören 'daimi ikamet.'

Rusya'da geçici oturma izni bulunan yabancılara ülke dışına çıkmadan ülkede bulunma amacını değiştirme seçeneği de sunuluyor.

İçişleri Bakanlığı, ayrıca yabancı işçi kaydı ve elektronik işveren kaydı olmak üzere 2 bilgi kaynağının yardımıyla emek göçünü düzenlemeyi öneriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen mart ayında göç mevzuatında reform yapma talimatı vermişti.