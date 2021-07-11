Moskova-Antalya seferi için pistte bekleyen uçaktaki yolcu, acil çıkış kapısını açtı

Moskova-Antalya seferini yapmak üzere pistte sırasını beklediği esnada bir uçakta, yolculardan birisi içerisinin havasız olması nedeniyle acil çıkış kapısını açtı. Bu yüzden gerçek bir acil durumda yolcuların tahliyesi için kullanılması gereken şişme merdivenin otomatik olarak açıldığı ve yolcuların başka bir uçağa alındığı belirtildi.

Moskva 24 televizyonunun haberine göre Şeremetyevo Havaalanı’nın pistinde uçuş için sırasını beklerken, ‘bir saattir havalandırmanın çalışmadığı’ uçakta beklemekte olan yolculardan birisi, içerisinin havasız olması nedeniyle acil çıkış kapısını açtı. Kapının açılmasıyla gerçek bir acil durumda uçaktan iniş için kullanılması gereken şişme kayan merdiven de açıldı.

Пассажир задержанного рейса в Шереметьево из-за жары открыл аварийный люк, пишут СМИ. Люди в течение часа сидели в салоне, где не работал кондиционерhttps://t.co/gLC1N16spc pic.twitter.com/W9KfnNxxWv — РИА Новости (@rianru) July 11, 2021

Moskova-Antalya seferini yapmak üzere olan söz konusu uçağın sahibi Rossiya Havayolları, uçakta yaşananları doğruladı. Havayolu şirketi yetkilileri, acil çıkış kapısının açılıp şişme merdivenin aktif hâle gelmesi ardından yolcuların uçaktan indirildiğini ve seferin başka bir uçak ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Uçak, yaşananlar sonucunda Moskova’dan Antalya’ya dört saat rötar ile havalanabildi. Havayolu şirketi, uçağın kabininde yaşananların açıklığa kavuşturulması için bir soruşturma yürütüyor. Şirket yetkilileri, acil çıkış kapısını açan yolcuya tazminat davası açabileceklerini kaydetti.