Derginin yazarlarından Dominick Sansone’nin kaleme aldığı makalede, ABD öncülüğündeki NATO birliklerinin Rusya'ya yönelik provokasyonlarının, ittifaka üye olan ülkelerin itibarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Kırım'ın Rusya ile birleşmesinden sonra Beyaz Saray ve Kuzey Atlantik İttifakı'ndaki müttefiklerinin saldırgan retoriğinin Batılı ülkelerin ulusal çıkarlarının ötesine geçerken, Avrupa ve Amerikan vatandaşları tarafından da desteklenmediği vurgulanan yazıda, “Washington bu tür eylemlerden çok fazla bir şey kazanmayacak, ancak hem imaj, hem de nüfuz açısından çok şey kaybedecek” vurgusu yapıldı.

Bunun yanı sıra NATO üyelerinden hiçbirinin gerçek anlamda bir askeri çatışmaya girmeye hazır olmadığını, bu da yaptıkları her türlü kışkırtıcı eylemleri ya da açıklamaları blöf haline getirdiğini ifade eden Sansone, Amerikan yönetimine de Kiev’e yardım için Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik reformların hayata geçirilmesi konusunda destek olmasını önerdi.