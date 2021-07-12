Rus vekil: Yunan gemisinin Karadeniz’e girmesi basında gürültü çıkarmak amaçlı

Sputnik’e konuşan Şhagoşev, Yunan gemisinin Karadeniz’e girmesiyle ilgili “Her şeyden önce bunun basında gürültü çıkarmak amaçlı olduğunu düşünüyorum, Batılı ve NATO’dan güçlerin umduğu şey bu. Zira bir tür siyasi kıskançlık mevzu bahis. Rusya tatbikat gerçekleştirdiğinde tüm dünyada basında büyük yankı uyandırıyor. Nedense NATO ülkeleri ile yaptıkları tatbikat sırasında basında edindikleri yer yeterli gelmedi. Onların tatbikatları hakkında çok az konuşuluyor, bu yüzden bu tarz provokasyonlarla dikkati kendi tatbikatlarına çekiyorlar” ifadelerini kullandı.

‘Hiçbir anlam ifade etmiyor’

Yunan gemisinin eylemlerinin basında yankı uyandırdığını, dünyanın her yerinde medya kuruluşlarının bu konuyla ilgili haberler yapmaya başladığını kaydeden Şhagoşev, “Bu NATO’nun yardım etmeye veya sorumluluk alıp birtakım eylemleri yerine getirmeye yönelik bir çeşit kurum içi uygulaması. Yunanistan’ın bu provokasyona çekilmesinde de böyle oldu, desteklerini bu şekilde ifade ettiler. Onları sadece zorluyorlar” dedi.

Shagoşev, bu tür provokasyonların kesinlikle önemsiz olduğunu ve hiçbir anlam ifade etmediğini ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Yunanistan Deniz Kuvvetleri’nin Karadeniz’e giren füzeli hücumbotunun Karadeniz Filosu tarafından takibe alındığını duyurmuştu.