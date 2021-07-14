Rus Dışişleri: Almanya’nın RT’ye yönelik suçlamaları kabul edilemez, ifade özgürlüğü taahhütleriyle çelişiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Alman yetkililerin RT Deutsch'a (Russia Today Deutsch) yönelik suçlamalarının kabul edilemez olduğunu, gazetecilere iftira girişimlerinin Berlin'in ifade özgürlüğünü sağlama yükümlülükleriyle çeliştiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman yetkililerin RT Deutsch'a yönelik suçlamalarının kabul edilemez olduğunu, gazetecilere iftira girişimlerinin Berlin'in ifade özgürlüğünü sağlama yükümlülükleriyle çeliştiğini kaydetti.

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan yorumunda, Moskova’nın Almanya Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Schäuble'nin Rusya’nın RT’nin Almanca yayın ofisi olan RT Deutsch aracılığıyla Rus kökenli Alman vatandaşlarının görüşlerini kasıtlı olarak manipüle ettiği yönündeki iddialarına bir kez daha dikkat çekmeyi gerekli gördüğünü yazdı. Zaharova, ayrıca Alman havuz medyası tarafından RT Deutsch aleyhinde yayınlanan ifadelerin Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından da dile getirildiğini kaydetti.

Rus diplomat, "Federal Almanya Cumhuriyeti hükümetinin ve üst düzey yöneticilerinin bu tür imalarını kabul edilemez buluyoruz. Milyonlarca küresel izleyici kitlesine sahip, son derece profesyonel bir Rus medya kuruluşuna yönelik suçlamalar kesinlikle asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca, "Berlin medya kuruluşlarına saldırarak, önceliği olarak ilan ettiği demokrasinin değerlerini açıkça ayaklar altına alıyor" vurgusunu yaptı.

Bir yıl önce Almanya İçişleri Bakanlığı'nın 2019'da (Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı) istihbarat çalışmalarına ilişkin yayınladığı raporda, Rus medya kuruluşları RT Deutsch ve Sputnik’in Almanya’da Rusya yanlısı etki konusunda merkezi bir rol oynadığı ifade edilmişti.

Alman Commerzbank 26 Şubat’ta Russia Today ve Ruptly’nin Almanya’daki banka hesaplarının kapatıldığını ve finansal işlemlere erişiminin de 31 Mayıs itibarıyla askıya alınacağını açıklamıştı.