Putin: Aşı üretimi ve dağıtımının önünü kesen bariyerler kaldırılmalı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ülkelerinin liderleri ile gerçekleştirdiği bir toplantıda, aşı üretimi ile dağıtımının önünü kesen bariyerlerin kaldırılması gerektiği çağrısını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, APEC ülkelerinin liderleriyle video-konferans yöntemi ile gerçekleştirdiği bir toplantıda, ülkesinin, aktif bir biçimde teknoloji transferi yaparak diğer ülkeleri Rus aşılarını üretmeye teşvik ettiğini belirtti. Ancak, süreci yavaşlatan bariyerlerin kaldırılması için yapılması gerekenler olduğunu da ekledi.

Rusya lideri, “Asya-Pasifik bölgesinde aşı üretimi için yeni olanaklar yaratmak ve aşı üretimi ile dağıtımının önünü kesen idari bariyerleri ve diğer bariyerleri kaldırmak konularında beraber çalışmaya devam etmemizin çok mühim olduğuna inanıyorum” dedi.