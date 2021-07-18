Rus Dışişleri, OPCW’nin Navalnıy olayındaki eylemlerini ‘bir dizi sahtecilik’ diye nitelendirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Rus bloger Navalnıy ile ilgili olaydan bahsedildiği rapor taslağındaki tarih tutarsızlığının Teknik Sekreterliği'nin sıradan bir hatası olduğuna inanmadığını belirtti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, OPCW Teknik Sekreterliği’nin 20 Ağustos 2020'de, yani Navalnıy'ın uçakta rahatsızlandığı gün, durumu ile ilgili teknik yardım için Almanya'ya uzmanlar gönderdiği ifade edildiğine, fakat daha önce uzmanların seyahati ile ilgili farklı tarihlerin bildirildiğine dikkat çekerek, söz konusu tarih tutarsızlığının basit bir hata olabileceğine inanmadığını ifade etti.

Zaharova, “Gerçekten de biz insanlar, icra ettiğimiz mesleklerin temsilcileri olarak hata yapma hakkına sahibiz. Ancak her hatadan sonra öncelikle o hata düzeltilmeli, sonra da açıklama yapılmalı. Böylece bunun kötü niyetli bir eylem değil, bir hata olduğu teyit edilmiş olur” diye konuştu.

Rusya’nın OPCW Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin’in rapor taslağının sunulduğu oturumda ‘durumu izah edin, bunun hangi tarih olduğunu, nereden geldiğini, nasıl bir prosedür izlendiğini açıklayın’ şeklinde somut sorular yönelttiğine dikkat çeken Zaharova, “Teknik Sekreterlik suskun kaldı. Teknik Sekreterlik İcra Müdürü suskun kaldı” vurgusunu yaptı.

OPCW Teknik Sekreterliği’nin Moskova’nın Navalnıy etrafındaki durumla ilgili olarak Moskova'dan gelen çok sayıda talebe yanıt vermediğini de dile getiren Zaharova, “Bu bir sistemdir, Batılı ülkeler için yeni, gerekli konjonktür gündeminin oluşturulması için yapılan bir dizi sahteciliktir” ifadelerini kullandı.

Şulgin daha önce OPCW'nin Navalnıy olayı ile ilgili rapordaki tutarsızlıklar hakkında yorum yapmadığını, yalnızca Almanya'dan açıklama geldiğini bildirmişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise OPCW'nin Navalnıy ile ilgili raporundaki tutarsızlıkları, rapor taslağının tarihinde yapılan bir hata olarak açıklamış Dışişleri Sözcüsü Rainer Breul, söz konusu hatanın sekreterliğin uyarısından sonra düzeltildiğini ifade etmişti.