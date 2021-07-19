Kremlin, 'Putin, Biden'a Afganistan'ı denetlemek için Rus üslerini kullanmayı teklif etti' haberini doğrulamadı

Rusya lideri Vladimir Putin’in, Afganistan’daki gelişmelere dair istihbarat toplamak için ABD’li mevkidaşı Joe Biden’a Orta Asya’daki Rus askeri üslerinin kullanılmasını teklif ettiği yönündeki haberler, Kremlin tarafından doğrulanmadı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Afganistan’daki durumu bir ölçüye kadar kontrol altında tutmak adına, Rusya Devlet Başkanı Putin’in geçen ayki görüşmelerinde ABD Başkanı Biden’a ülkesinin Orta Asya’daki üslerinin kullanılmasını gerçekten teklif edip etmediği sorusuna, “Bunu ne doğrulayabilir ne de yalanlayabilirim” yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü, atıf yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin, “Afganistan konusu, Amerikan askerlerinin buradan çekilecek olması ve bu ülkedeki istikrarsızlığın iyice artıyor olması Cenevre’deki görüşmede gerçekten de ele alındı” dedi.

#Russia President Putin last month in Geneva offered @POTUS the use of Russian military bases in #Kyrgyzstan and #Tajikistan for information gathering on #Afghanistan, according to @kommersant. https://t.co/QTvEtW281W — Steve Herman (@W7VOA) July 17, 2021

Rusya liderinin ülkesinin Orta Asya’daki üslerinin ABD’ye açılması yönünde bir teklifte bulunduğu haberini, Rus Kommersant gazetesi gündeme getirmişti. Kommersant, ülkelerinin ilişkilerinin oldukça gergin olduğu bir dönemde 16 Haziran’da Cenevre’de gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya liderinin ABD’li mevkidaşına, Afganistan konusunda beraber çalışmayı teklif ettiğini yazmıştı.

Rus gazetesinin haberinde, söz konusu işbirliğinin, Rusya’nın Tacikistan ile Kırgızistan’daki askeri üslerinin ABD’nin kullanımına açılması ve bu üslerden havalanacak insansız hava araçları üstünden elde edilecek istihbaratın paylaşılmasını içerebileceği belirtilmişti. Bunun yanında, ABD tarafının bu teklife somut bir yanıt vermediği de kaydedilmişti.

ABD ve NATO’daki müttefiklerinin neredeyse 20 senenin ardından Afganistan’dan güçlerini çekmeye başlamasıyla Taliban ülkede sınırlar da dahil pek çok bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Söz konusu durum, Orta Asya ülkeleri için ciddi bir tehdit oluşturuyor.