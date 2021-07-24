Lavrov: Batı ‘uluslararası hukuk’ teriminden vazgeçti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı’nın, aynı fikirde olmayan ülkeleri yaptırımlar ve “siyasi dışlanma” ile cezalandırdığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Rusya partisinin düzenlediği 'Rusya’nın dış politikası: başarılar, görevler ve beklentiler' başlıklı webinarda konuştu.

"Batı, eşitlik ilkeleri ve çıkar dengesi arayışı temelinde anlaşmak istemiyor, ‘uluslararası hukuk’ terimini anmaktan bile kaçıyor ve kendi ‘kurallara dayanan dünya düzeni’ terimini icat etti" diyen Lavrov, şunları söyledi:

"Bu kurallar duruma göre ve Batı'nın yararına olacak şekilde oluşturuluyor ve daha sonra evrensel normlar olarak herkese sunuluyor."

Lavrov, "İşbirliği yapmayanlar bildiğiniz gibi yaptırımlar, siyasi dışlanma ve hatta askeri baskılar, çeşitli renkli devrimlerin örgütlenmesi ile cezalandırılıyor" dedi.

"Uluslararası arenada savunduğumuz ve desteklediğimiz yapıcı yaklaşımlar maalesef herkes tarafından paylaşılmıyor, öncelikle sözde tarihi Batı'yı kastediyorum" diyen Lavrov, "Batı, lider konumunun geçmişte kaldığı gerçeğiyle uzlaşmak istemiyor" diye ekledi.