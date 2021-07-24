Rusya’daki günlük vaka sayısı 24 bine yaklaştı

Rusya’da gün içinde kaydedilen vaka sayısı 23 bin 947 oldu. Bu, dünkü vaka sayısından yüzde 0.57 (23 bin 811) daha fazla. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı ise 6 milyon 102 bin 469’a çıktı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre vaka sayısı 23 bin 947 artışla 6 milyon 102 bin 469’a yükseldi.

Başkent Moskova’da 3 bin 376, Moskova bölgesinde 2 bin 96, St. Petersburg’da bin 937 yeni vaka tespit edildi.

Rusya’da gün içinde 799 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 153 bin 95’e çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 21 bin 952 artarak 5 milyon 471 bin 956’ya ulaştı.