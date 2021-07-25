Rusya Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı aşılanma önerilerini güncelledi

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın yetişkinlerin Kovid-19'a karşı aşılanmasına ilişkin yönergelerinin güncellenmiş versiyonunda, tedavisi tamamlanmış olan tüm kanser hastalarının Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi kullanmaları önerildi. Bakanlık ayrıca aşılanma muafiyeti ile ilgili koşulları da netleştirdi.

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın yetişkinlerin Kovid-19'a karşı aşılanmasına ilişkin yönergelerinin güncellenmiş versiyonunda, tedavisi tamamlanmış olan tüm kanser hastalarının Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi kullanmaları önerildi. Bakanlık ayrıca aşılanma muafiyeti ile ilgili koşulları da netleştirdi.

“Kovid-19'u önlemeye yönelik Gam-Covid-Vac (Sputnik V) aşısı, hastalığın başlangıç evresi ve şekli ne olursa olsun, kanser tedavisini tamamlamış tüm hastalara ek kısıtlamalar olmaksızın öneriliyor” denilen belgede, potansiyel hematolojik toksisiteli tedavi gören kanserli hastalara ise bu tedaviye başlamadan, kür aralıklarından, radyasyon tedavisinin başlatılmasından veya tamamlanmasından en az iki hafta önce aşılanmaları tavsiye edildi.

Sağlık Bakanlığı, Rus aşılarıyla aşılanmadan sonra komplikasyon riskinde artış için teorik bir önkoşul olmadığını, zira hiçbirinin canlı virüs içermediğini ifade etti. Bununla birlikte, bağışıklık sistemi zayıflamış olan (örneğin, lenfopeni, lökopeni, nötropeni olan) hastalarda aşılamanın etkinliği henüz yeterince araştırılmış değil.

Sağlık Bakanlığı ayrıca, uzun süreli siklik tedavi gören fakat hematolojik toksisite belirtileri olmayan hastalarda ek kısıtlamalar olmaksızın aşının kullanımına izin verdi. Bu önerilerin hormon tedavisi gören hastalar için de geçerli olduğu, zira bu tür tedavinin genellikle önemli yan etkilere neden olmadığı ve kan göstergelerini etkilemediği ifade edildi.

Güncellenen belgede, aşı bileşenlerine aşırı duyarlılığı, ciddi alerjik reaksiyonları ya da emzirme döneminde olan hastalara sürekli, akut hastalıkları olan ya da kronik hastalıkları nükseden hastalara ise geçici aşılanma muafiyeti tanındı. Bununla birlikte Novosibirsk’teki Vektor Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona aşısının şiddetli alerjilerde, kötü huylu tümörlerde ve birincil bağışıklık yetmezliklerde kontrendike olduğu vurgulandı.

Sputnik V aşısının geliştiricisi olan Gamaleya Enstitüsü’nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, daha önce bu aşının kalp-damar hastalıkları, astımı, hepatit C ve remisyonda kanseri olan hastalar tarafından kullanılabileceğini açıklamıştı.