Minsk-Antalya seferini yapan yolcu uçağı, Moskova’ya acil iniş yaptı

Minsk-Antalya seferini yaptığı sırada havadayken acil durum sinyali veren Belavia yolcu uçağının Moskova’daki Domodedevo havaalanına iniş yaptığı belirtildi.

Belarus’un havayolu şirketi Belavia’ya ait Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının, Minsk-Antalya seferini gerçekleştirdiği sırada acil durum sinyali vermesi ardından Moskova’daki Domodedevo Havaalanı'na acil iniş yaptığı kaydedildi.

İçinde 204 kişinin bulunduğu uçağın, havalanmasından bir saat sonra Rusya’nın hava sahasında uçtuğu sırada acil durum sinyali verdiği, daha sonra alçalarak rotasını değiştirip Moskova’ya doğru döndüğü belirtiliyor.

Uçağın acil durum sinyali vermesine neyin sebep olduğu kesinleşmiş değil. Ancak en başta gelen bilgiler, uçağın içinde kabin basıncının düştüğü ve sensörlerin çalıştığı yönündeydi.

Fakat daha sonra uçağın motorlarından sadece birini kullanarak iniş yaptığı şeklinde bir bilgi de verildi. Uçağın mürettebatının, motor ısısının aniden çok ciddi bir biçimde artması nedeniyle acil durum sinyali verip iniş izni istediği söyleniyor.

Belavia havayolu şirketinin yetkilileri, Moskova’da beklemekte olan yolcuların Antalya’ya ulaşımını sağlamak için başka bir uçak göndereceklerini kaydetti.