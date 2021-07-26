Rusya Savunma Bakanı Şoygu, yeni Ermeni mevkidaşı Karapetyan ile bölgesel güvenliği görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Ermenistan Savunma Bakan Vekili Arşak Karapetyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede, bölgesel güvenliğin sağlanması ve karşılıklı çıkar arz eden diğer konular ele alındı" ifadesine yer verildi.

Ermenistan’da geçen hafta Başbakan Nikol Paşinyan, Savunma Bakanı Vagarşak Arutyunyan’ın yerine Arşak Karapetyan’ı atamıştı.