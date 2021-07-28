Kremlin: ABD’deki seçim süreçlerine müdahale girişimimiz yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın ABD’deki seçim süreçlerine müdahale ettiği iddialarını bir kez daha yalanladı ve bir müdahalenin olmadığının çok sayıda soruşturma ile doğrulandığını ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’nın şimdiden 2022’deki Kongre seçimlerine müdahale etme girişimlerinde bulunduğu iddialarıyla ilgili, “Rusya hiçbir zaman ABD’deki seçim süreçlerine müdahale etmedi. Rusya’nın bir müdahalede bulunmadığı Amerika’da gerçekleştirilen çok sayıda soruşturmayla da doğrulandı” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın hiçbir ülkedeki seçim süreçlerine müdahale etmek gibi en ufak bir niyeti olmadığını kaydeden Peskov, Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ‘petrol ve nükleer silahlardan başka bir şeye sahip olmayan bir ülkenin lideri’ olarak nitelendirmesiyle ilgili konuştu.

Bu sözleri ‘özü itibarıyla yanlış’ olarak değerlendiren Peskov, Biden’ın bu açıklamaları ABD ulusal istihbarat görevlileri önünde yaptığına dikkat çekti.

Peskov, “Anlaşılan o ki bu dinleyiciler karşısındayken cafcaflı açıklamalar rağbet görüyor” dedi.

‘Çağdaş Rusya hakkında yanlış bilgilere sahipler’

Peskov, bu açıklamaların Biden yönetiminin çağdaş Rusya hakkında yanlış bilgi ve anlayışa sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Peskov, “Rusya’nın başka hiçbir şeyi olmadığını iddia etmek kökten yanlış” dedi.

Rusya’nın çok büyük bir petrol-doğal gaz sektörüne sahip, ‘en büyük nükleer güç’ olduğunu kaydeden Peskov’a göre, petrol ve doğalgaz gelirlerinin Rusya GSYİH’indeki payı 2020’de yalnızca yüzde 15.2, 2017’de yüzde 16.9’du. Bu gelirlerin Rusya’nın bütçesindeki payı 2010 yılında yüzde 46’yken, 2020’de yüzde 28 oldu.

Biden’a Rusya hakkında nitelikli uzman bilgilerinin sunulmadığının anlaşıldığını belirten Peskov, “Bundan dolayı üzüntü duyuyor ve kendisi için daha fazla uzman raporunun hazırlanmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Partner olarak nitelendirilmemiz pek mümkün değil’

“Şu an bizleri partner olarak nitelendirmek pek mümkün değil” diyen Peskov, daha çok masaya oturabilen karşıt taraflar olarak anılabileceklerini belirtti.

Peskov, Putin’in birçok kez ilişkileri normalleştirmek için siyasi irade ortaya koyduğunu ekledi.

‘Stratejik istikrar görüşmeleriyle, yaklaşımlarımızın daha iyi aktarılmasını umuyoruz’

Peskov, “Ne olursa olsun bugün Cenevre’de uzmanlarımızın oturuyor ve stratejik istikrar konusunu görüşüyor olması, başka temasların yürütülmesi son derece olumlu bir işaret. En azından bu tür temaslarla birbirimize yaklaşımlarımızı daha iyi aktarabileceğimizi umuyoruz” ifadelerini kullandı.