WIHU Başkanı’ndan Rusya Müftülüğü’ne Kovid-19’a karşı mücadeledeki katkıdan dolayı teşekkür

Forum kapsamında, aralarında açık oturum tartışmaları, bilim ve uygulama toplantıları, sürekli faaliyette olan çeşitli forumların oturumları, sunum ve sergiler dahil 100’den fazla etkinlik düzenlenecek.

Pandemi nedeniyle bu yıl forum sağlık konusu üzerinde yoğunlaşacak. Bilindiği gibi, salgının küresel sağlık hizmetleri üzerinde büyük bir etkisi var. Yeni koronavirüs henüz tam olarak araştırılmadı. Yeni mutasyonlar ortaya çıkıyor ve bunlara karşı mücadele ve önlemler küresel sağlık topluluğunun ortak çabalarını gerektiriyor.

Kazan Forumu kapsamında, 'Kovid-19 şartlarında tıp' başlıklı ayrı bir oturum gerçekleştirildi. Rus ve yabancı uzmanlar kendi deneylerini paylaştı. Oturuma, Dünya İslam Sağlık Birliği (WIHU) Uzm. Dr. Kasım Sezen de katıldı.

Uzm. Dr. Kasım Sezen, Sputnik’e açıklamasında, şu değerlendirmede bulundu:

“Biz, Dünya İslam Sağlık Birliği olarak, bütün dünyadan Kovid-19 ile ilgili veriler elde etmeye çalışıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nden de gelen veriler var. Tabi ki politik sebeplerden ötürü birtakım bilgilerin paylaşılması kısa vadede zor. Uzun vadede bunlar paylaşılacak ve bunlar hepsi birleştirilip yayınlanacak. Geçtiğimiz Aralık ayında sanal ortamda doksan ülkenin katılımıyla “Dünya İslam Sağlık Birliği Kovid-19’20” isimli bir toplantı yaptık. Oradan birtakım çıktılar elde ettik. Bugün de burada, sağ olsun, Rusya Müftülüğü’nün toplantısı oldu. Buradaki toplantı da pek çok ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Katılımcıların çok faydalı bildirimleri oldu. Bunlardan Kovid-19 ile mücadele kapsamında istifade edeceğiz inşallah”.