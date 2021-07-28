Moskova için bir ilk: Öğrenciler için en çekici 25 şehir arasına girmeyi başardı

Rusya’nın başkenti Moskova, üniversite öğrencileri için en iyi şehirleri belirleyen QS Quacquarelli Symonds Best Student Cities sıralamasında ilk 25’e girmeyi başardı.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Vladimir Yefimov, “Moskova, son 5 yılda önemli ilerleme göstererek 18 basamak yükseldi. Halihazırda sıralamada Los Angeles, Barselona veya Şanghay gibi şehirlerin ilerisindeyiz” diye açıkladı.

Moskova’nın ilk kez 25 şehir arasına girmeyi başardığını kaydeden Yefimov, “Bu sırayı Pekin ile paylaşıyoruz” diye ekledi.

Sıralamanın başında, İngiltere’nin başkenti Londra gelirken onu Münih, Seul ve Tokyo izledi.

95 binden fazla öğrencinin verdiği yanıtlar temelinde oluşturulan sıralama, öğrenci hayatının kaynadığı en popüler 115 şehri karşılaştırma fırsatı veriyor.