Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybında yeni rekor

Rusya’da gün içinde 23 bin 270 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Ülkede virüs kaynaklı günlük can kaybı sayısı da 799 ile en yüksek seviyesine çıktı ve bir ay içinde üçüncü kez can kaybı rekoru yenilenmiş oldu.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, gün içinde 85 bölgede 23 bin 270 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Pandemi boyunca kaydedilen vaka sayısı 6 milyon 218 bin 502’ye yükseldi.

Son 24 saatte 799 kişi hayatını kaybetti. Bu, şimdiye kadar tespit edilen en yüksek günlük can kaybı. Böylelikle toplam can kaybı sayısı 156 bin 977’ye çıktı. Bu arada artan vaka artışlarının gerekçesi olarak koronavirüsün delta varyantının gösterildiği ülkede, son bir ay içinde üçüncü kez günlük can kaybı rekoru yenileniyor.

İyileşenlerin sayısı da 20 bin 834 artarak 5 milyon 568 bin 363’e ulaştı.