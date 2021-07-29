Rusya Savunma Bakanlığı: ABD, Afganistan’da kötü bir sirk terbiyecisi gibi davranıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Taliban’ın geniş topraklarını ele geçirdiği Afganistan’da iyice kötüye giden duruma sadece seyirci kalması nedeniyle ABD’yi 'kötü bir sirk terbiyesicine' benzettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Zvezda televizyonunun, askeri-diplomatik bir kaynağın sözlerine atfen aktardığı habere göre Afganistan'ın komşusu Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de Çinli mevkidaşı Wei Fenghe ile bir araya gelen Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD’nin çekilmesi ile Afganistan’da durumun kötüye gitmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘Kafestekilerin son et parçalarını yemesini herkesle beraber izliyor’

İsmi verilmeyen kaynağın anlattığına göre Rusya Savunma Bakanı, “Afganistan’da durumun iyice kötüleştiği bu dönemde ABD’nin takındığı tavır, maalesef, gezici sirkin birinde çalışan kötü bir terbiyecinin davranışlarını çağrıştırıyor” diyerek şöyle devam etti:

"Sizinle görüyoruz ki, en ufak bir itaatsizlik belirtisi karşısında terbiyeci, panik içinde kafesten kaçıyor ve şimdi de dışarıdaki herkesle beraber, kafestekilerin, içeride kalan son et parçalarını ısırıp mideye indirmesini izliyor.”

Afganistan’da durumun evrilebileceği her duruma karşı hazırlıklı olduklarını belirten Şoygu, ‘Afganistan’da çatışan güçlerin, ülkedeki durumun yatışması adına ortak bir zemin bulabileceklerini umduklarını’ sözlerine ekledi.