Rusya: Türkiye, Sputnik V aşısının üretimine birkaç ay içerisinde başlayacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, başkent Moskova’da düzenlenen Rusya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, Türkiye’nin, kendi topraklarında Sputnik V aşısının üretimine birkaç ay içerisinde başlayacağını söyledi.

Türkiye ile ilaç alanında iş birliğinin artırılmasının ihtimal dahilinde olduğunu kaydeden Novak, Rusya teknolojileri ile Türkiye’de bağışıklık oluşturucu preparatların üretimine geçilmesi gerektiğini de ekledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı bunun yanında, Türk şirketlerinin Rus aşısının üretimine birkaç tesiste birden başlayacağını da belirtti ve “Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın Rus aşısının kullanımını onaylamış olmasını memnuniyetle karşılamaktayız” dedi.

Novak, Moskova’da 17. dönem toplantısı düzenlenen Rusya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu’nun eşbaşkanı. Komisyonun Türkiye tarafında eşbaşkanıysa Ticaret Bakanı Mehmet Muş.

Türkiye, senenin başında Sputnik V aşısına acil kullanım onayı vermişti.

Sputnik V, viral vektör yöntemi ile geliştirilmiş bir aşı. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.

Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.

Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından kullanımına izin verilen ilk koronavirüs aşısı olma özelliğini taşıyan Sputnik V’nin güvenilir ve etkili bir aşı olduğuna dair bulgular, İngiliz bilim dergisi The Lancet dahil pek çok saygın yayında yer aldı.