Rus Dışişleri: Türkiye’deki yangınlarla ilgili durumu yakından takip ediyoruz

Gruşko, basın mensuplarına açıklamasında, "Durumu yakından takip ediyoruz. Biliyorsunuz Rusya, Türk makamlarına bu felaketle baş etmeleri için yardım sağladı. Orada, Be-200 uçakları dahil teçhizatımız çalışıyor. Türk makamlarıyla sürekli iletişim halindeyiz" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, Rus vatandaşlarının çıkarlarını ve güvenliğini sağlamak için yeterli kaynağa sahip olduğunu varsaydıklarını dile getiren Gruşko, “Elbette kendimizi, kriz karşıtı kararlar almamız gereken bir durumda bulmak istemeyiz, ama yine de elbette acil ihtiyacın doğması durumunda, vatandaşlarımızın orada güvenliğini sağlamak için mümkün olan her şey yapacağız” dedi.