Gorbaçov: Rusya ve ABD arasındaki stratejik istikrar konulu müzakerelerin sürüncemede bırakmayacağını umarım

31 Temmuz 1991'de Moskova'da SSCB lideri ile o zamanki ABD Başkanı George W. Bush arasında imzalanan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START I) 30. yıldönümünde Sputnik’e açıklamada bulunan Gorbaçov, Rusya ve ABD arasında bu yakınlarda yeniden başlayan müzakereleri taraflardan hiçbirinin sürüncemede bırakmayacağını umduğunu söyledi.

Gorbaçov, “START I’in otuzuncu yılı çok güzel bir jübile. Bu vesileyle herkes tebrik edilebilir. Ve bu gün şunu söylemek istiyorum, stratejik saldırı silahlarının azaltılması en önemli konu olmaya devam ediyor” diye konuştu.

Konunun şu anda kapalı olmadığını vurgulayan Gorbaçov, “Liderlerin anlaşmaya vardığı üzere stratejik istikrar müzakerelerinin nihayet başlamış olması çok iyi. Taraflardan hiçbirinin onları sürüncemede bırakmayacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

‘Daha düşük nükleer silah seviyeleri üzerinde anlaşma gerekli’

Rusya ve ABD'nin daha düşük nükleer silah seviyeleri üzerinde anlaşma sağlaması gerektiğine, ardından diğer nükleer güçlerin de müzakerelere dahil olabileceğine dikkat çeken Gorbaçov, şöyle konuştu:

“Ancak tek başına istikrar yetersiz olur. Daha düşük nükleer silah seviyeleri üzerinde anlaşmaları gerekir. O zaman nükleer silaha sahip Çin, İngiltere, Fransa gibi diğer ülkeler de sürece dahil edilebilecek ve o zaman birlikte, nükleer silahların ortadan kaldırılması olan nihai hedefe doğru ilerlenecek. Farklı bir hedef olamaz. Zira nükleer savaş kabul edilemez.”

Rus ve Amerikan heyetler çarşamba günü toplanmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile İsviçre'nin Cenevre kentinde 16 Haziran'da gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Rus ve Amerikan heyetler, Çarşamba günü yine Cenevre'de bir araya gelerek stratejik istikrar konusunda 7 saatlik toplantı gerçekleştirmişti.

Toplantıda, Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD heyetine de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık etmişti.

İstişarelerin profesyonel ve bilgilendirici olduğunu belirten taraflar, stratejik istikrarı görüşmek üzere eylül sonunda tekrar bir araya gelme konusunda anlaşmış ve öncesinde de gayri resmi istişareler planlamıştı.